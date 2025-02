CDU & Ampel wollen nach der Wahl wieder Afghanen einfliegen: Zeit für ein Asylmoratorium!

Die Bundesregierung und die CDU halten die Wähler für dumm! Weil die Stimmung wegen der von Afghanen verübten Anschläge kippte, wurden die Flüge vor der Wahl gestoppt – aber direkt danach sollen wieder Tausende eingeflogen werden. Während die Regierung so tut, als würde sie hart durchgreifen, läuft im Hintergrund längst die nächste Masseneinwanderung. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Noch schlimmer ist das falsche Spiel der Union. Friedrich Merz gibt sich als Grenzschützer, als einer, der das Problem endlich in den Griff bekommen will. Doch in Wahrheit ist die CDU genauso mitverantwortlich für das Asylchaos wie die Ampel. Sie redet von Abschiebungen, während sie in Wirklichkeit kaum etwas daran ändert.

Sie verspricht härtere Regeln, doch in den von ihr regierten Bundesländern passiert das genaue Gegenteil. Ein paar PR-trächtige Abschiebeflüge ändern nichts an der Realität: Die Grenzen bleiben offen, die illegale Einwanderung geht ungebremst weiter, und Deutschland wird zur Drehscheibe für Migranten aus aller Welt.

Nur die AfD setzt dem ein Ende: Grenzen dicht! Keine Familiennachzüge mehr! Keine Charterflüge für angebliche “Ortskräfte”, unter denen sich auch Kriminelle befinden! Schluss mit den faulen Ausreden und der gezielten Wählertäuschung! Deutschland muss wieder für seine Bürger da sein – nicht für die, die unser System ausnutzen wollen. Wer Sicherheit, Stabilität und eine echte Rückführungsoffensive will, hat am Sonntag nur eine Wahl: die Alternative für Deutschland."

Quelle: AfD Deutschland