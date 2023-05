Schröder: Sinnfreier Aktionismus trifft Jäger: EU-Vorgabe untersagt Blei in Schrotmunition

Die Verordnung zur Verwendung von Blei in Schrotmunition für die Jagd wurde Anfang Mai durch das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten verschärft. Wegen befürchteter Blei-Immissionen darf Bleischrot in und im Umfeld von Feuchtgebieten nicht mehr für die Jagd verwendet werden, da befürchtet wird, dass diese Immissionen unter Umständen in Spurenelementen in die Nahrungskette gelangen könnten.