Hans-Eckhard Sommer wird neuer BAMF-Chef

Hans-Eckhard Sommer wird neuer BAMF-Chef. Das bestätigte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch in Berlin. Sommer war zuletzt Leiter des Sachgebiets Asylrecht im bayerischen Innenministerium. Neuer Vize-Präsident soll Markus Richter werden, der bisher schon im BAMF tätig war als Leiter der Abteilung "Infrastruktur/IT". Ein weiterer Vizepräsident soll noch bestimmt werden. Die wichtigste Aufgabe der neuen Leitung sei, das Personal des BAMF zusammenzuführen und zu "motivieren", so Seehofer.

"Wir brauchen einen Personalkörper, der sich als Familie versteht", sagte der Innenminister. Erst am Freitagabend hatte das Bundesinnenministerium überraschend bekannt gegeben, dass Seehofer die bisherige BAMF-Chefin Cordt von ihren Aufgaben entbinde. Sie hatte das Amt erst Anfang 2017 übernommen. Auch die Vize-Präsidenten Ralph Tiesler und Uta Dauke müssen das BAMF verlassen, Dauke sei bereits ins Innenministerium gewechselt, so Seehofer. Der Innenminister dankte den Entlassenen "für ihre Arbeit und ihr großes Engagement". Die personelle Umbesetzung sei notwendig, um wieder "Vertrauen in die Arbeit des BAMF herzustellen". Der neue BAMF-Chef lobte seine Vorgänger Cordt und Weise. Auf Weises Leistung müsse man eigentlich stolz sein, so Sommer. Quelle: dts Nachrichtenagentur