Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Arbeitgeberverband kontert DGB-Kritik an Bürgergeld-Reform

Arbeitgeberverband kontert DGB-Kritik an Bürgergeld-Reform

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 06:44 durch Sanjo Babić
Immer mehr Arbeitsplätze gleichen Lohnsklaverei mit Lohnsklaven (Symbolbild)
Immer mehr Arbeitsplätze gleichen Lohnsklaverei mit Lohnsklaven (Symbolbild)

Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

Die BDA weist die scharfe Kritik des DGB an der geplanten Bürgergeld-Reform zurück, meldet die dts Nachrichtenagentur. DGB-Chefin Yasmin Fahimi hatte von „drakonischen“ Verschärfungen gesprochen, berichten dts-Ableger; Arbeitgeber betonen dagegen Anreize zur Arbeitsaufnahme und klare Mitwirkungspflichten. Beide Seiten sehen Reformbedarf – streiten aber über Richtung und Tempo.

Aus Arbeitgebersicht braucht es verlässliche Sanktionen bei mehrfachen Pflichtverletzungen, schnellere Verfahren in Jobcentern und bessere Zuverdienstregeln, damit Arbeit sich lohnt. Der DGB hält dagegen, harte Strafen brächten Menschen nicht in Beschäftigung und gefährdeten Existenzen. Die Bundesregierung arbeitet parallel an einem Paket aus digitalisierten Verfahren, Qualifizierungsangeboten und stärkerer Kontrolle von Missbrauch.

Während die Koalition Details verhandelt, werben Sozialverbände für mehr Prävention, Wohlfahrtsverbände für passgenaue Hilfen und Kommunen für praxistaugliche Vorgaben. Entscheidend wird, ob die Reform das Ziel „Fördern und Fordern“ spürbar besser austariert.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte distel in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige