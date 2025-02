Ex-Bundesminister Jürgen Schmude gestorben

Der frühere Bundesminister und EKD-Präses Jürgen Schmude ist tot. Er starb bereits am Montag im Alter von 88 Jahren, wie am Dienstag auf der rheinischen Synode in Bonn mitgeteilt wurde.

Der SPD-Politiker war in den Jahren 1978 bis 1981 Bundesbildungsminister und von 1981 bis 1982 Bundesjustizminister. Nach dem Bruch der sozialliberalen Koalition und dem Rücktritt der FDP-Minister übernahm er im September 1982 noch für zwei Wochen das Amt des Bundesinnenministers.



Später war Schmude in den Jahren 1985 bis 2003 Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Von 1969 bis 1994 war er Mitglied des Deutschen Bundestages. Quelle: dts Nachrichtenagentur