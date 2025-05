Rüdiger Klos MdL: „Streichung von Feiertagen: Kirchen in BW reagieren zurückhaltend“

„Ich stimme inzwischen ja leider selten mit den Kirchen überein, aber in der Frage einer Feiertagsstreichung liegen wir auf einer Linie.“ Mit diesen Worten kommentiert der religionspolitische AfD-Fraktionssprecher Rüdiger Klos MdL die Ablehnung von Wirtschaftsforderungen, einen Feiertag zu streichen, um die stagnierende Wirtschaft im Land anzukurbeln, durch die Leiter der großen Kirchen in Baden-Württemberg.

Klos weiter: "„Der Erzdiözese Freiburg ist unbedingt zuzustimmen, dass kirchliche Feiertage ‚Kultur und Tradition in unserem Land‘ prägen – Dinge, an denen es unserer Gesellschaft sowieso mangelt. Wer daran die Axt legen will, redet einer globalistischen und rationalistischen Wirtschaftsordnung das Wort, die außer Arbeit sonst nichts kennt.

Ob eine solche Maßnahme in dem gewünschten Ausmaß und vor allem nachhaltig zur Stabilisierung der Staatsfinanzen beiträgt, darf bezweifelt werden – der religiöse und kulturelle Verlust wäre aber dauerhaft. Die letzte INSA-Umfrage vom März brachte gerade ein Drittel Zustimmung zu solchen Streichungsplänen. Wir lehnen sie ebenfalls ab.“

Quelle: AfD BW