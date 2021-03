Linken-Vorsitzende Hennig-Wellsow bekräftigt Ziel eines "progressiven Bündnisses" im Bund

Die Parteivorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, sieht trotz des schwachen Abschneidens ihrer Partei positive Signale aus den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Es gebe endlich eine tatsächliche Option, die CDU aus der Bundesregierung abzuwählen: "Dass die CDU sich selbst zerstört, spielt uns ja auch in die Hände", so Hennig-Wellsow im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix.

Dass auf Bundesebene eine Ampel-Koalition eine Option sei, sieht die Parteivorsitzende nicht: "Eine Ampel mit der FDP kann immer nur auf gelb stehen. Das heißt, da wird überhaupt gar nichts passieren. Meine Erfahrung ist auch aus Thüringen, dass die FDP rechts von der CDU steht. Ob das SPD und Grüne wollen, würde ich jetzt mal nicht behaupten." Hennig-Wellsow gibt sich für den Wahlkampf um den Bundestag kämpferisch: "Wir stehen bereit [...] und sind guter Dinge, dass wir mit einem progressiven Bündnis diese Republik tatsächlich in eine gute Zeit führen" Quelle: PHOENIX (ots)