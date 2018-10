Söder kritisiert Grünen-Programm als "nicht koalitionsfähig"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat das vorgelegte Programm der Grünen als "nicht koalitionsfähig" kritisiert. "Die Grünen haben ein Programm vorgelegt, das uralte Mottenkiste war", sagte Söder dem Fernsehsender n-tv. Er habe gedacht, die Grünen wollten moderner werden, aber er sehe nur Verbote. "Typische grüne Verbote", so Söder.

Die einzige Freigabe, die gefördert werde, sei die von Drogen. "Dieses ideologische, die Menschen immer bevormunden wollen, das ist nicht meine Philosophie", so Söder weiter. Zudem positionierte sich Söder zum Thema Migration: "Was ich da auf den Weg gebracht habe, da braucht manche Regierung länger dazu." Er gebe zu, dass "die Rolle des Landesvaters" nach sechs Monaten noch nicht so einfach sei. "Selbst eine normale Vaterschaft braucht neun Monate", so der Ministerpräsident. Er werde weiter um die Chance werben, "das Land weiterführen zu können", so Bayerns Ministerpräsident.

Quelle: dts Nachrichtenagentur