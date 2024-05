Silvia Breher (CDU): Grundsatzprogramm gibt Antworten für die Zukunft

Silvia Breher sieht das neue Grundsatzprogramm nicht als ein rein konservatives. Die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU sagte auf dem Berliner Bundesparteitag im Interview mit phoenix: "Es ist ein Programm, das auf konservativen Werten beruht, das aber Antworten für die Zukunft gibt." Die CDU wolle kein "Zurück in die Vergangenheit", sondern gebe Antworten und Ideen "für die Herausforderungen der Zukunft". Deswegen sei es auch ein Angebot "für ziemlich viele" im Land. Sie sei "sehr optimistisch", dass die CDU damit "viele Wählerinnen und Wähler überzeugen" könne.

Für die kommenden Landtagswahlen, aber auch für die Bundestagswahl 2025 konzentriere sich die CDU auf sich selbst, so Silvia Breher. "Wir schauen im Moment nicht auf andere." Basierend auf dem Grundsatzprogramm werde die Partei vor der Bundestagswahl ein Regierungsprogramm präsentieren und damit "um jede Stimme" im Land kämpfen. Man wolle so stark werden, "dass an uns keine Regierung vorbei gebildet werden kann", konstatiert Silvia Breher. Welche Koalitionsoptionen es gebe, würden die Wählerinnen und Wähler entscheiden.

Quelle: PHOENIX (ots)