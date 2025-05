Türkische Gemeinde fordert mehr Personal in Einbürgerungsbehörden

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, geht nicht davon aus, dass die geplante Rücknahme der Turbo-Einwanderung im Staatsbürgerschaftsrecht gravierende Konsequenzen nach sich ziehen wird. "Diese Korrektur wird keine großen Auswirkungen haben", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Denn sie betrifft nicht sehr viele Menschen. Und diejenigen, die sie betrifft, warten einfach noch zwei Jahre." Sofuoglu fügte hinzu: "Trotzdem ist es schade, dass die Reform an dem Punkt zurückgenommen werden soll. Denn die Turbo-Einbürgerung ist eine zusätzliche Motivation, sich ehrenamtlich zu engagieren, etwa beim Roten Kreuz oder bei der Freiwilligen Feuerwehr."



Er sagte zugleich: "Wichtig wäre, dass in den zuständigen Behörden mehr Menschen eingestellt würden, die Einbürgerungsanträge auch bearbeiten können. Denn die Wartezeiten sind zu lang." Zudem beklagte Sofuoglu, dass sich der Bundesinnenminister in der Migrationspolitik "zu sehr von der AfD treiben" lasse.



Bei besonderen Integrationsleistungen sollen Ausländer bereits nach drei und nicht erst nach fünf Jahren Deutsche werden können. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will diesen Anreiz im Staatsbürgerschaftsrecht wieder streichen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur