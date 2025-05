Linke kritisiert überteuerte Mieten in Leipzig

Die Linke hat mehr als 13.000 Mieten in Leipzig verglichen - und stuft einen Großteil davon als überteuert ein. In etwa zwei Dritteln der Fälle lägen sie mindestens 20 Prozent über den ortsüblichen Vergleichsmieten, in der Hälfte sogar über 50 Prozent, zitiert der "Spiegel" die Linkspartei.

Die Daten wurden mithilfe der "Mietwucher-App" der Linken erhoben, die es in mehreren Städten in Deutschland gibt. Auch bei der kostenlosen Prüfung der Heizkostenabrechnung seien in Leipzig rund 100 fehlerhafte Abrechnungen aus rund 70 Gebäuden gefunden worden.



Die Partei hatte bundesweit auf ihrer Website dazu aufgerufen, Rechnungen einzuschicken, die dann kontrolliert wurden. "Diese Dichte der Fälle mit falschen Heizkostenabrechnungen ist erschreckend. Leipzig stellt sich damit in eine Reihe mit Berlin und München, in denen wir auch schon zahlreiche dramatische Fälle aufgedeckt haben. Wir brauchen einen Mietendeckel und ein scharfes Gesetz gegen Mietwucher", sagte Linken-Chefin Ines Schwerdtner.



Die Linke hatte bezahlbares Wohnen schon im Bundestagswahlkampf zu einem ihrer zentralen Themen gemacht. Quelle: dts Nachrichtenagentur