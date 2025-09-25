Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Top-Staatsrechtler Rupert Scholz (CDU) warnt Union vor Wahl von Ann-Katrin Kaufhold

Top-Staatsrechtler Rupert Scholz (CDU) warnt Union vor Wahl von Ann-Katrin Kaufhold

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 07:21 durch Sanjo Babić
Rupert Scholz (2024) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Rupert Scholz (2024) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Kurz vor der Wahl neuer Richter am Bundesverfassungsgericht richtet Rupert Scholz (CDU) eine eindringliche Warnung an die Unionsfraktion, berichtet der Deutschland-Kurier. Die SPD-Kandidatin Ann-Katrin Kaufhold sei aus seiner Sicht ungeeignet.

Der Staatsrechtler und frühere Bundesverteidigungsminister Rupert Scholz (CDU) fordert Abgeordnete von CDU und CSU auf, die SPD-Kandidatin Ann-Katrin Kaufhold nicht zu wählen. Er begründet das unter anderem mit Äußerungen Kaufholds zur AfD sowie mit Positionen zu Klimapolitik und Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen. Scholz stellt dabei die Frage der Unbefangenheit in einem möglichen Verbotsverfahren heraus.

In dem Interview kritisiert Scholz zudem Ansätze, politische Steuerung in der Klimapolitik über Gerichte zu verlagern. Nach seiner Darstellung widerspreche das demokratischen Prinzipien und schwäche Parlament und Regierung. Mit Blick auf Debatten um Enteignungen betont Scholz, die Verfassung setze enge Grenzen. Für die Union gehe es daher auch um die Glaubwürdigkeit im Umgang mit der Besetzung höchstrichterlicher Ämter.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte laugt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige