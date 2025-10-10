Luftraumschutz im Eiltempo: Deutschland bestellt massenhaft Abwehrsysteme

Wie die dts Nachrichtenagentur berichtet, will die Bundesregierung mehr als 600 Systeme des Typs „Skyranger“ beschaffen. Ziel ist es, Truppe und kritische Infrastruktur besser gegen Drohnenangriffe zu schützen. Das Vorhaben soll schnell vergabereif werden, heißt es in der Meldung.

Die geplanten Einheiten kombinieren Sensorik mit effektiver Wirkmittel-Abwehr und können an wechselnden Standorten eingesetzt werden. Militärs verweisen auf Erfahrungen aus aktuellen Konflikten, wo kleine, günstige Drohnen erhebliche Schäden anrichten. Die Beschaffung soll in Etappen erfolgen und parallel die Ausbildung aufbauen.

Industrieseitig ist mit einem Konjunkturschub für Wehrtechnik und Zulieferer zu rechnen. Sicherheitsfachleute mahnen klare Einsatzregeln und die Einbindung in die Luftlagebilder an. Entscheidend wird, ob Lieferketten und Servicekapazitäten mit dem Tempo Schritt halten.

Quelle: ExtremNews



