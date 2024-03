AfD: Sexualstraftaten verdreifacht: Abschiebungen sind Frauenschutz!

Diese dramatischen Zahlen zeigen das ganze Desaster der Migrationspolitik: Die Anzahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in Deutschland erhöhte sich von 10.196 Straftaten im Jahr 2014 auf 36.739 Straftaten im Jahr 2022. Das entspricht mehr als einer Verdreifachung beziehungsweise einem Anstieg von sage und schreibe 360 Prozent! Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Zu den in dieser Statistik mitgezählten Straftaten gehören Vergewaltigungen, sexuelle Belästigungen und sexuelle Nötigungen.

In Hamburg hat fast die Hälfte aller Tatverdächtigen dieses Deliktbereichs keinen deutschen Pass. Kein Wunder also, dass es auch in Hamburg (regiert von SPD und Grünen) im gleichen Zeitraum zu einem Anstieg dieser Straftaten um rund 240 Prozent kam. Auch die Bundesland-Statistiken zeigen beispielsweise in Sachsen und Bayern ein ähnliches Bild. Auch das ist nicht verwunderlich, denn die dortigen unionsgeführten Regierungen schauen der illegalen Massenmigration genauso tatenlos zu wie die Genossen in Hamburg. SPD, Grüne, CDU, CSU, FDP und Linke: Sie alle bringen unsere Frauen und Töchter systematisch in Gefahr!

Es steht vor dem Hintergrund dieser Zahlen außer Frage: Der beste Frauenschutz ist eine konsequente Abschiebepolitik gegenüber kriminellen und illegal zugewanderten Migranten – wo auch immer dies rechtlich möglich ist. Und für eine solche Politik steht nur die AfD."

Quelle: AfD Deutschland