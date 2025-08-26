Die schwarz-rote Koalition streitet um die personelle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Der geplante Gesetzesentwurf kann die Unterschiede nicht verdecken. Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Rüdiger Lucassen, sagt dazu: „Während die SPD im geplanten Gesetzesentwurf auf das erfolglose Konzept der Freiwilligkeit setzt, gibt die Union vor, die Wehrpflicht wiedereinsetzen zu wollen. Beide Parteien spielen jedoch mit einem möglichen Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine."

Lucassen weiter: "Das ist ein fatales Signal und ein unkalkulierbares Risiko für Deutschland und den Frieden in Europa. Nur die AfD-Fraktion setzt sich konsequent für die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht ein, um die personelle Einsatzbereitschaft unserer Streitkräfte zu sichern.

Gleichzeitig sind wir strikt gegen jede Interventionspolitik außerhalb des Bündnisgebiets. Mit der AfD-Fraktion wird es keine Auslandsabenteuer der Bundeswehr geben und erst recht keinen Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine. Mit der Wehrpflicht der AfD-Fraktion werden die Streitkräfte wieder ihre Verankerung in der Bevölkerung stärken. Diese Verankerung wirkt als zusätzliches Kontrollorgan gegen eine interventionistische Außenpolitik.“

Quelle: AfD Deutschland