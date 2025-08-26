Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik AfD-Fraktion sichert die Wehrpflicht gegen Auslandsabenteuer

AfD-Fraktion sichert die Wehrpflicht gegen Auslandsabenteuer

Freigeschaltet am 26.08.2025 um 09:29 durch Sanjo Babić
Rüdiger Lucassen (2025) Bild: AfD Deutschland
Rüdiger Lucassen (2025) Bild: AfD Deutschland

Die schwarz-rote Koalition streitet um die personelle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Der geplante Gesetzesentwurf kann die Unterschiede nicht verdecken. Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Rüdiger Lucassen, sagt dazu: „Während die SPD im geplanten Gesetzesentwurf auf das erfolglose Konzept der Freiwilligkeit setzt, gibt die Union vor, die Wehrpflicht wiedereinsetzen zu wollen. Beide Parteien spielen jedoch mit einem möglichen Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine."

Lucassen weiter: "Das ist ein fatales Signal und ein unkalkulierbares Risiko für Deutschland und den Frieden in Europa. Nur die AfD-Fraktion setzt sich konsequent für die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht ein, um die personelle Einsatzbereitschaft unserer Streitkräfte zu sichern. 

Gleichzeitig sind wir strikt gegen jede Interventionspolitik außerhalb des Bündnisgebiets. Mit der AfD-Fraktion wird es keine Auslandsabenteuer der Bundeswehr geben und erst recht keinen Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine. Mit der Wehrpflicht der AfD-Fraktion werden die Streitkräfte wieder ihre Verankerung in der Bevölkerung stärken. Diese Verankerung wirkt als zusätzliches Kontrollorgan gegen eine interventionistische Außenpolitik.“

Quelle: AfD Deutschland

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte duplex in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige