Polizeiliche Kriminalstatistik: Festung Europa statt Faesers Massenmigration!

Die heutige Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für das vergangene Jahr hat es klipp und klar bestätigt: Die Sicherheit in Deutschland befindet sich im freien Fall. Die Gesamtzahl der Gewaltstraftaten stieg auf den höchsten Stand seit 15 Jahren. Die weiteren eindeutigen Zahlen: Anstieg der Messerdelikte um 9,7 Prozent, Anstieg der Raubdelikte um 17,4 Prozent. 41 Prozent der rund 2,2 Millionen Tatverdächtigen hatten keinen deutschen Pass – ein stark überdurchschnittlicher Wert. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Es ist der blanke Hohn, wie Innenministerin Faeser (SPD) auf die Zahlen reagiert: Man müsse „über Ausländerkriminalität reden“, stellt Faeser plötzlich fest – dabei hat sie jahrelang diejenigen kriminalisiert, verunglimpft und stigmatisiert, die genau das tun.

Man müsse schnellere Abschiebungen durchsetzen – dabei hat Faeser systematisch Abschiebungen verhindert und illegale Migration mit dem „Chancen-Aufenthaltsrecht“ legalisiert. Faeser stellt sogar fest, dass der von der AfD seit Langem festgestellte Zusammenhang richtig sei: „Steigende Migration hat zu mehr Straftaten geführt.“ Warum unternimmt sie dann alles, um noch mehr Massenmigration zu ermöglichen?

In ihrem Europawahlprogramm verdeutlicht die AfD deshalb, dass wir die europäische Migrationspolitik vom Kopf auf die Füße stellen werden: Die Nationale Souveränität in der Asyl- und Zuwanderungspolitik muss wiederhergestellt werden! Erforderlich ist ein strikter Grenzschutz, der mit der Abweisung illegaler Migranten verbunden werden muss. Alle rechtlichen Möglichkeiten müssen genutzt werden, um Straftäter, illegale Migranten und Gefährder abzuschieben. Denn einen sicheren Kontinent bekommen wir nicht mit Faesers Massenmigration, sondern nur mit der Festung Europa – deshalb bei der Europawahl am 9. Juni unbedingt die AfD wählen!"

Quelle: AfD Deutschland