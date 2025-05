Joachim Steyer MdL: Bundes-CDU will in BW Windräder verhindern

Der naturschutzpolitische AfD-Fraktionssprecher Joachim Steyer MdL unterstützt das Vorhaben der Bundesregierung, weniger Windindustrieanlagen in Baden-Württemberg bauen zu wollen: „Erst gestern in unserer aktuellen Debatte hatten wir es thematisiert: Windkraft ist im windarmen Baden-Württemberg völlig sinnlos. Wer forciert Windindustrieanlagen in Baden-Württemberg bauen will, der verfolgt rein ideologische Ziele. Mit vernünftiger Energiepolitik hat das nichts mehr zu tun."

Steyer weiter: "Daher ist auch das Vorhaben der Bundesregierung in diesem Fall zu unterstützen, in unserem Land weniger Windräder bauen zu wollen. Richtiger wäre, gar keine Windräder mehr zu bauen! Setzen wir doch stattdessen auf Vernunft statt Ideologie, indem wir Projekte wie Photovoltaik in Gleisbetten oder bestehende Biogasanlagen unterstützen. Das schont Umwelt und Menschen!“ Quelle: AfD BW