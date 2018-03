Markus Blume neuer CSU-Generalsekretär

Markus Blume ist neuer Generalsekretär der CSU. Der CSU-Politiker wurde am Montag vom Parteivorstand als Nachfolger von Andreas Scheuer berufen, teilte die Partei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Scheuer soll dem Vernehmen nach in der neuen Großen Koalition Bundesverkehrsminister werden.

Die Entscheidung über die Liste der CSU-Minister im neuen Bundeskabinett will Parteichef Horst Seehofer am Montagnachmittag verkünden. Als neue stellvertretende Generalsekretärin der CSU wurde Daniela Ludwig berufen. Sie folgt in diesem Amt auf Blume.

Quelle: dts Nachrichtenagentur