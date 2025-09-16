Christina Baum: Corona-Impfungen bei Kindern aussetzen, bis alle Fakten auf dem Tisch liegen

Die AfD-Bundestagsfraktion ist alarmiert über die Berichte aus den USA, wonach die US-Arzneimittelbehörde FDA in dieser Woche Daten vorlegen wird, die einen Zusammenhang zwischen 25 Kinder-Todesfällen und der Corona-Impfung nahelegen.

Dazu erklärt die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum, Mitglied im Gesundheitsausschuss: „Die Meldungen aus den USA sind ein schockierender Weckruf. Sollten sich diese schwerwiegenden Vorwürfe bestätigen, wäre das eine Katastrophe.

Wir haben von Anfang an vor diesen unzureichend geprüften Gen-Injektionen gewarnt und wiederholen deshalb ausdrücklich unsere Forderung der sofortigen Aussetzung der Kinder-Impfungen, bis alle Fakten auf dem Tisch liegen. Wir lassen nicht zu, dass unsere Kinder zu Versuchskaninchen werden.

Die Bürger haben genug von dieser verantwortungslosen Politik aus Berlin. Die AfD-Fraktion wird im Bundestag mit aller Macht darauf drängen, dass die Folgen dieser unverantwortlichen Impfpolitik, für die durch die Bundesregierung massiv geworben wurde, überprüft und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir stehen an der Seite der Familien und des ganzen Volkes. Diese Regierung darf nicht weiter das Leben und die Gesundheit unserer Kinder gefährden – wir werden das nicht hinnehmen.“

Quelle: AfD Deutschland