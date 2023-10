Antisemitismusbeauftragter für Hilfsgelder-Stopp an Palästinenser

Nach den Angriffen auf Israel spricht sich der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, dafür aus, die Hilfsgelder für den Gazastreifen und das Westjordanland zu überprüfen und gegebenenfalls zu stoppen.

"Nach dem Angriff der Hamas auf Israel gehören alle deutschen und internationalen Hilfsgelder für den Gazastreifen und das Westjordanland auf den Prüfstand", sagte er der "Bild".

"Auch ist das dreiste und aggressive Auftreten von Hamas-Sympathisanten in Deutschland nicht hinnehmbar." Polizei und Verfassungsschutz seien nun dringend gefordert, "die Aktivitäten dieser Terrororganisation in Deutschland zu verhindern", so Klein.

Quelle: dts Nachrichtenagentur