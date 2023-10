Ziegler: Praxisfinanzierung muss grundlegend reformiert werden

Mit dem Aktionstag am heutigen 2. Oktober, an dem viele niedergelassene Ärzte ihre Praxis geschlossen halten, wird Kritik an der aktuellen Gesundheitspolitik nun laut ausgesprochen. „Es ist fünf vor zwölf“, und es müsse sich schnellstens etwas ändern, schreibt die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die zusammen mit anderen zu diesem Protesttag aufruft, an dem auf den wachsenden Kostendruck und die angespannte Versorgungssituation aufmerksam gemacht wird.

Hierzu erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete und Obmann im Gesundheitsausschuss, Kay-Uwe Ziegler: „Die Hausärzte betreuen im Schnitt 1.500 Patienten mit steigender Tendenz. Die Finanzierung der Praxen kann nicht mehr mithalten, die Vergütung ist an die Inflation nicht angepasst. Zudem müssen die Praxen nach wie vor mit einem festen Budget für Behandlungen auskommen. Selbst die viel beschworene Digitalisierung kostet zusätzlich Zeit und funktioniert nicht flächendeckend, wie mit dem E-Rezept deutlich wird. Daher fordert die AfD-Bundestagsfraktion eine umfassende Reform der Praxis-Finanzierung und die Eindämmung der sich wuchernden Bürokratie – und das besser heute als morgen.“ Quelle: AfD Deutschland