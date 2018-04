Bundesumweltministerin will Einsatz von Glyphosat beenden

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will den Einsatz des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat bald beenden. "Wir müssen den Einsatz von Glyphosat in dieser Legislaturperiode beenden", sagte sie der "Bild". "Ich stimme der Agrarministerin zu: Bienen sind systemrelevant. Wir müssen dafür sorgen, dass es draußen weiter brummt. Es muss also auch Schluss sein mit den Neonicotinoiden", so Schulze.

Dem Widerstand der Bauern sieht sie gelassen entgegen. "Sie selbst wären ohne die Bienen und andere Insekten ja auch verloren, sie brauchen sie zur Bestäubung. Wir wollen die Landwirte in diesem Prozess mitnehmen", sagte die Umweltministerin weiter. Sie setze auf eine gute Zusammenarbeit mit ihrer Kollegin im Bundeslandwirtschaftsministerium, Julia Klöckner (CDU). "Frauenpower voran! Wir müssen das einfach hinkriegen, die Zusammenarbeit zwischen BMEL und BMU muss besser funktionieren", so Schulze. Quelle: dts Nachrichtenagentur