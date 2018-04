Schulze will Einsatz aller Pestizide einschränken

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will das Insektensterben stoppen und daher den Einsatz aller Pestizide reduzieren - nicht nur den des Unkrautvernichters Glyphosat. "Wir brauchen den Glyphosat-Ausstieg in dieser Legislaturperiode", sagte Schulze der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post".

Aber das allein reiche nicht: "Wir brauchen einen grundsätzlich restriktiveren Einsatz bei allen Pflanzenschutzmitteln, insbesondere in Schutzgebieten nach dem Naturschutzgesetz und in Wasserschutzgebieten", fügte die SPD-Politikerin hinzu. Am Freitag entscheidet ein EU-Ausschuss über sogenannte Neonikotinoide, die Schädlinge bekämpfen sollen, aber auch Bienen töten können. Schulze will vor dem Hintergrund die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln insgesamt strengeren Regeln unterwerfen. "Ich werde mich auch dafür einsetzen, dass Pflanzenschutzmittel nur noch zugelassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die biologische Vielfalt in ausreichendem Maß ausgeglichen werden", sagte Schulze. Derzeit werde daran gearbeitet, wie man Landwirte zu Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität verpflichten könne, sagte die Ministerin. Quelle: Rheinische Post (ots)