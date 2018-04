Deutschlandwetter: Im Südosten Sonne und Wärme

Nach einem häufig freundlichen Wochenende entladen sich örtlich heftige Gewitter mit Unwettergefahr. Der Start in die neue Woche wird dann wechselhafter und deutlich kühler.

Am Samstag ist es vom Alpenrand bis nach Berlin und Brandenburg sehr sonnig. Weiter nach Nordwesten werden die Wolken dichter. Die Sonne zeigt sich aber auch immer wieder. Abgesehen von vereinzelten Schauern Richtung Nordsee sowie über den Bergen bleibt es trocken. Das Thermometer zeigt Spitzenwerte zwischen 13 Grad rund um Emden und knapp 25 Grad in Niederbayern an.

Am Sonntag scheint neben dünnen Wolken zunächst verbreitet die Sonne. Am Nachmittag und Abend bilden sich aber teils dicke Quellwolken und örtlich entladen sich heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Bei Höchstwerten zwischen 16 und 28 Grad frischt der Ostwind besonders im Norden deutlich auf.

Die neue Woche startet dann wechselhaft mit einzelnen Schauern und Gewittern. Zudem kann es teils recht stürmisch werden. Auch der Maifeiertag bleibt noch leicht durchwachsen.

Nach dem Maifeiertag setzt sich eine deutliche Wetterbesserung durch. Ein Hochdruckgebiet baut sich auf und hält Wetterfronten vorerst auf Abstand. Das hat voraussichtlich meist freundliches Wetter zur Folge. Allerdings sind die Höchstwerte zunächst noch verhalten und nachts wird es sehr frisch mit örtlichem Bodenfrost. Im weiteren Verlauf deutet sich dann wieder deutlich wärmeres Wetter an, doch es könnte auch wieder leicht wechselhaft werden mit einzelnen Schauern und Gewittern. Dies ist aber noch unsicher.

Quelle: WetterOnline