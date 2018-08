WELT-Emnid-Umfrage: Mehrheit freut sich trotz Hitze und Trockenheit noch immer über den Rekordsommert

Der Jahrhundertsommer ist den einen zu heiß, den anderen kommt er gerade recht. Was überwiegt, Lust oder Last? Und ist das nun schon Klimawandel oder doch nur gutes Wetter? In einer repräsentativen WELT-Emnid-Umfrage freuen sich 54 Prozent der Befragten über das tolle Wetter und genießen den Sommer. 44 Prozent der Deutschen hingegen empfinden die Hitze als so große Belastung, dass sie den Sommer gar nicht mehr richtig genießen können. Bei den Älteren (50 und älter) empfindet sogar die Mehrheit (53 Prozent) den Sommer als Belastung.

Die meisten Deutschen haben sich inzwischen auf die Hitze eingestellt und ihr Verhalten an die Temperaturen angepasst. 82 Prozent trinken mehr als sonst, 61 Prozent meiden die Sonne, 51 Prozent vermeiden körperliche Belastungen - und 41 Prozent bleiben ganz bewusst zuhause. 57 Prozent der Deutschen meinen, der Extrem-Sommer sei eine Folge des Klimawandels, 41 Prozent vermuten, es sei in diesem Jahr einfach nur zufällig so heiß. Die Landwirte, die unter der Dürre leiden und Ernteausfälle befürchten, sollten finanziell unterstützt werden, finden 82 Prozent der Deutschen. Nur 15 Prozent sind dagegen. Datenbasis: Feldzeit: 1.8.2018 Befragte: ca. 1.000 Quelle: WELT (ots)