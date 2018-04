Deutschlandwetter: Durchwachsener Donnerstag

Nach einem durchwachsenen Donnerstag läuft der Frühling am kommenden Wochenende zur Höchstform auf. Bei strahlendem Sonnenschein werden 20 bis 25 Grad erreicht.

Am Donnerstag ist es im Westen meist bedeckt und zeitweise fällt Regen. Sonst gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern, örtlich mit Graupel oder Blitz und Donner. Nach einem kühlem Start in den Tag liegen die Höchstwerte zwischen 8 Grad im Emsland und örtlich 15 Grad in Sachsen. Dazu weht ein frischer Wind mit stürmischen Böen in Schauernähe.

Der Freitag bringt strahlenden Sonnenschein im ganzen Land. Nach oft frostigen Frühwerten steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf angenehme 12 bis 15 Grad, am Oberrhein werden sogar schon knapp 20 Grad erreicht. Bei nur noch schwachem Wind kann man die Frühlingssonne also in vollen Zügen genießen. Nach Sonnenuntergang kühlt es jedoch rasch wieder ab.

Das Wochenende beschert uns Frühlingswetter vom Feinsten mit Höchstwerten von 20 bis 25 Grad und strahlendem Sonnenschein.

Im weiteren Verlauf deutet sich eine Fortsetzung des warmen und leicht wechselhaften Frühlingswetters mit wieder etwas ansteigenden Temperaturen an. Dazu scheint häufig die Sonne, es ziehen aber auch einzelne Schauer oder Gewitter durch. Derweil lauert über Nordeuropa immer noch empfindlich kalte Luft, ein später Kälterückfall mit Nachtfrost ist aber nach jetzigem Stand eher unwahrscheinlich.

Quelle: WetterOnline