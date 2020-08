Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen in Süddeutschland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor extrem ergiebigem Dauerregen in Süddeutschland. Betroffene seien Teile von Baden-Württemberg und Bayern, teilte der DWD am Dienstag mit.

Auswirkungen des Unwetters können demnach Hochwasser in Bächen und Flüssen sowie Überschwemmungen von Straßen sein. Möglich seien zudem Erdrutsche. Die aktuelle Warnung gilt bis in die Nacht zum Mittwoch. Die Dauerregensituation werde vor allem direkt an den Alpen bis in die Nacht anhalten. An die Unwetterwarnung vor ergiebigen Dauerregen schließt sich bis zur Donau und dem Bayerischen Wald eine "markante Dauerregenwarnung" an, so der Wetterdienst weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur