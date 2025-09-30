Zu wenig Lebensraum! EU-Ziel schützt Bienen & Co. nicht genug

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 30.09.2025 um 12:03 durch Sanjo Babić
Bienenschwarm Bild: Polizei

Eine internationale Studie kommt zum Schluss, dass die bisher vorgesehenen Anteile naturnaher Flächen in der EU-Agrarlandschaft nicht ausreichen, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Die Universität Freiburg verweist auf neue Modellierungen in Science.

Demnach braucht es regional angepasste Zielwerte, die Blühstreifen, Hecken, Feldgehölze und Brachen systematisch einplanen. Die Forscher betonen, dass Erträge und Biodiversität zusammen gedacht werden müssen. Je nach Landschaftstyp seien deutlich höhere Anteile an Habitaten nötig, als die EU-Strategie derzeit vorsieht.

Die Autoren empfehlen, GAP-Strategiepläne und Pestizidpolitik entsprechend nachzuschärfen. Landwirte sollen über Beratungsnetzwerke und fair vergütete Öko-Leistungen einbezogen werden.

Quelle: ExtremNews


