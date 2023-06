Ungeklärte Entsorgung: Schrottmenge aus Solar-Anlagen wird explodieren

In Zeiten des forcierten Ausstiegs aus fossilen Energieträgern wird die Sonnenenergie als Technologie der Zukunft angepriesen. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Viele Gemeinden installieren ganze Felder mit Solarmodulen am Rande des Ortes, die Dächer von Neubauten werden vielfach mit Sonnen-Kollektoren ausgestattet. Doch wie beim Hype um die Atomkraft, als man Kernkraftwerke baute, ohne sich über die Entsorgung der radioaktiven Brennstäbe Gedanken zu machen, setzt die Politik nun auf die Solarenergie und vergisst dabei vollkommen auf die Beseitigung des nach 25 Jahren anfallenden Schrotts.



Recycling schwierig und teuer

Tatsache ist, dass jetzt die um die Jahrtausendwende installierten Solaranlagen in die Jahre kommen, sprich am Ende ihrer Lebensdauer sind. Doch der anfallende Abfall kann nicht so einfach recycelt werden. Denn ein Solarmodul besteht aus kleinsten Teilen von Materialien wie Kupfer, Silizium und Silber. Da diese aber mit anderen Stoffen verbunden sind, ist es bislang unwirtschaftlich, sie voneinander zu trennen.

2050 über 200 Mio. Tonnen Solar-Schrott?

Die Vize-Direktorin der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien, Ute Collier, erklärte gegenüber der BBC: „Bis zum Jahr 2050 wird es ein Müllberg sein, wenn wir nicht jetzt Recyclingketten in Gang setzen.“ Und bis zum genannten Datum könnte der weltweite Umfang an Solarmodulen auf mehr als 200 Millionen Tonnen ansteigen. Diese Menge wäre die Hälfte des jährlich anfallenden Kunststoffmülls.



Bislang nur eine Recyclingfirma

Bisher können nur der Aluminiumrahmen und das Glas des Moduls mit einer hohen Rückgewinnungsrate recycelt werden. Und besagtes Glas ist nur beschränkt wiederverwendbar. Bislang gibt es europaweit lediglich ein Solar-Recycling-Unternehmen, nämlich ROSI im französischen Grenoble, das hofft, bis zu 99 Prozent der Bestandteile eines Moduls wiederverwenden zu können. Es besteht also dringender Handlungsbedarf."

Quelle: AUF1.info