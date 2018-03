Imker fordern Verbot aller Bienengifte in Europa

Die deutschen Imker fordern deutlich größere Anstrengungen der Politik zum Schutz der Bienen. "Wir brauchen ein europaweites Verbot aller Neonicotinoide", sagte der Präsident des Deutschen Imkerbunds, Peter Maske, dem Tagesspiegel (Donnerstagausgabe).

Am Mittwoch hatte die EU-Lebensmittelaufsicht Efsa die drei verkaufshäufigsten Insektizide als für Bienen bedrohliche Risiken eingestuft. Für Maske kann das jedoch nur ein erster Schritt sein. "Nötig wäre ein Verbot all dieser Mittel", betonte er. Maske warnte davor, dass das Bienensterben ungebrochen anhält. Im vergangenen Herbst habe es 800.000 Völker in Deutschland gegeben, in diesem Jahr dürften es 20 Prozent weniger sein, befürchtet Maske. Die Bienen leiden unter den Insektiziden, dem Nahrungsmangel und der Varroa-Milbe.

Quelle: Der Tagesspiegel (ots)