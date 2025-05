Studie: Biber schaffen Lebensräume und steigern Artenvielfalt

Die Bauaktivitäten von Bibern wirken sich positiv auf die Artenvielfalt in Bachauen aus. Das ergab eine Studie der Universität Duisburg-Essen. Forscher der Aquatischen Ökologie verglichen dabei Auen-Abschnitte mit und ohne Biberaktivität in der Eifel.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich in Biberrevieren die Zahl der wasserlebenden wirbellosen Tiere um den Faktor 4,5 erhöhte und sich die Artenzahl fast verdreifachte. Laut Erstautorin Sara Schloemer verschwinden in Biberrevieren keine Arten, sondern es kommen über 140 dazu.



Biber schaffen zusätzliche Lebensräume wie Teiche, Dämme und versumpfte Zonen, ohne dass freifließende Bachabschnitte verschwinden. Die Biberdämme selbst beherbergen eine eigene Lebensgemeinschaft. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift "Freshwater Biology" veröffentlicht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur