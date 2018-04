Neubrandenburg: Zeugenaufruf nach Fund einer enthaupteten Katze

Am 30.03.2018 gegen 15:30 Uhr teilte ein Hinweisgeber der Polizei telefonisch mit, dass er bei der Wasserskianlage am Reitbahnsee ein totes Tier in einer Tragetasche gefunden hat. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bestätigte sich der Sachverhalt. Es handelte sich um eine gelb-blaue Tiertragetasche, in welcher sich eine tote Katze befand. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein bislang unbekannter Täter eine rötliche Katze enthauptet und ihr den Bauch aufgeschnitten. Dann hat der Täter die Katze sowie das Messer in die Tasche gesteckt und in den Reitbahnsee geworfen. Zum Geschlecht und Alter der Katze können keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Dazu bitten wir die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Tiertragetasche machen? Wer kann Angaben zu der Straftat machen? Gibt es auffällige Beobachtungen im Zusammenhang mit Tierbesitzern von rötlichen Katzen? Wer hat am 30.03.2018 oder auch in den Tagen zuvor Personen am Reitbahnsee gesehen, die mit der oben geschilderten Straftat in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 entgegen. Quelle: Polizeiinspektion Neubrandenburg (ots)