Super-Sonnen-Wochenende in Sicht

Der Frühling ist zum Greifen nah, bei viel Sonne können wir gute Laune tanken: Das Wochenende bringt blauen Himmel und Temperaturen um 20 Grad, örtlich sind sogar bis zu 25 Grad möglich.

Bis Freitag durchwachsen, dann Sonne satt

Am Wochenende heißt es: Ab ins Freie, Grill anwerfen, Liegestühle raus und die Frühlingssonne genießen. Doch bis zum schönen Sonnen-Wochenende müssen wir uns noch ein paar Tage gedulden. Denn am Donnerstag gehen die Temperaturen mit 8 bis 15 Grad noch einmal auf Talfahrt, dazu regnet es wiederholt bei wolkenverhangenem Himmel.

Laut Mattias Habel, Pressesprecher und Meteorologe von WetterOnline, wird das Tief pünktlich zum Freitag vertrieben: „Ein Hoch bringt zum Wochenende viel blauen Himmel und jede Menge strahlenden Sonnenschein. Dabei wird es fast im ganzen Land über 20 Grad warm.“ Lediglich an den Küsten und auf den Inseln bleiben die Temperaturen etwas verhaltener.

Nächste Woche: Es bleibt frühlingshaft

Zu Beginn der neuen Woche ziehen von Westen her wieder Regengüsse und Gewitter auf. Es wird ein wenig kühler, aber die Fortsetzung des warmen Frühlingswetters deutet sich bereits an. „Auf das freundliche Wetter reagiert auch die Natur in den nächsten Tagen mit einem nachhaltigen Wachstumsschub. Das wird vor allem für Allergiker zur Herausforderung: Birkenpollen sind dann vermehrt in der Luft“, so der Wetterexperte Matthias Habel.

Quelle: WetterOnline