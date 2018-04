Deutschlandwetter: Landesweit sonnig und mild

In den kommenden Tagen stellt sich perfektes Frühlingswetter mit strahlendem Sonnenschein ein. Am Wochenende gibt es sogar einen ersten Sommerhauch mit bis zu 25 Grad.

Am Freitag gibt es landesweit strahlenden Sonnenschein. Nach kaltem und regional sogar frostigem Start in den Tag steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf angenehme 12 bis 16 Grad. Am Oberrhein sind sogar schon knapp 20 Grad drin. An der Ostsee werden es dagegen bei einem böigen und kalten Wind nur frische 10 Grad.

Am Samstag erwartet uns bestes Frühlingswetter. Bei viel Sonne werden nachmittags Werte um 20 Grad erreicht, im Südwesten sind entlang des Rheins sogar knapp 25 Grad drin. Nur an den Küsten bleibt es mit um die 15 Grad kühler und dort weht ein böiger Wind.

Danach geht es frühlingshaft weiter. Am Sonntag ist es erneut sonnig bei 20 bis 25 Grad, nur im Westen ziehen harmlose hohe Wolkenfelder durch. Auch am Montag kann man sich noch einmal auf einen schönen und warmen Tag freuen. Der Dienstag bringt dann voraussichtlich einzelne Schauer und Gewitter, die Sonne hat aber wohl auch genug Platz.

Im weiteren Verlauf wird es spannend: Kalte Luft über Skandinavien versucht es noch einmal und dürfte zumindest den Nordosten streifen. Dort könnte es deutlich kälter werden mit Höchstwerten von kaum mehr als 5 Grad. In den anderen Landesteilen dürfte es aber mit 15 bis 20 Grad deutlich milder bleiben. Dazu sieht es leicht wechselhaft aus mit längeren freundlichen Abschnitten, aber auch einzelnen Schauern und Gewittern. Die Temperaturunterschiede zwischen Nordost und Südwest könnten sich nach jetzigem Stand noch eine ganze Weile halten.

