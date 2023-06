Nach der Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka stand ein Nationalpark des Gebiets Cherson unter Wasser. Infolgedessen starben zahlreiche Tiere. Dies meldete der Bürgermeister der Stadt Nowaja Kachowka, Wladimir Leontjew. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka hat dazu geführt, dass der entlang des Flusses Dnjepr gelegene Nationalpark Nischnedniprowski unter Wasser gestanden hat. Infolgedessen ist eine große Anzahl von Tieren gestorben. Dies teilte der Bürgermeister der Stadt, Wladimir Leontjew, dem Fernsender Perwy Kanal mit. Leontjew sagte weiter:

"Tausende Tiere, die sich dort befanden, sind natürlich auch gestorben. Das Ausmaß der Katastrophe ist enorm."

Die russische Nachrichtenagentur RBK berichtete, dass der Nationalpark im Jahr 2015 per Dekret des ukrainischen Präsidenten eingerichtet wurde, um die Regeneration und nachhaltige Nutzung der Naturlandschaften im Dnjepr-Delta zu gewährleisten. Die Landschaft umfasst Wiesen, Sümpfe, Steppen und Auenwälder.

Das Gebiet ist mehr als 80 Hektar groß. Dort lebten 71 Tier- und 32 Pflanzenarten, die auf der Roten Liste gefährdeter Arten stehen.

In der Nacht zum Dienstag wurde durch den Beschuss der ukrainischen Einheiten der Damm des Wasserkraftwerks zerstört, was zu einer unkontrollierten Freisetzung von Wasser aus dem Kachowka-Stausee geführt hatte.

In einigen Ortschaften im Gebiet Cherson stieg der Wasserstand auf maximal zwölf Meter an und begann erst am Morgen des 7. Juni zu sinken. Die Bewohner von drei Stadtbezirken Nowaja Kachowka, Aljoschki und Golaja Pristan mussten evakuiert werden. Es wurde der Ausnahmezustand verhängt."

Quelle: RT DE