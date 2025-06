Über 85 Prozent der EU-Badegewässer von ausgezeichneter Qualität

Ein großer Teil der europäischen Badegewässer hat die strengsten Qualitätsnormen der Europäischen Union erfüllt. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Bewertung der Europäischen Umweltagentur (EUA) für die Badesaison 2024 hervor. Über 85 Prozent der überwachten Standorte wurden als "ausgezeichnet" eingestuft, während 96 Prozent die Mindestqualitätsnormen erfüllten.

Insgesamt wurden über 22.000 Badegewässer in allen 27 EU-Mitgliedstaaten sowie in Albanien und der Schweiz bewertet. Besonders hervorzuheben sind Zypern, Bulgarien, Griechenland, Österreich und Kroatien, wo 95 Prozent oder mehr der Badegewässer von ausgezeichneter Qualität waren. Lediglich 1,5 Prozent der Badegewässer in der EU wiesen eine schlechte Qualität auf.



Die Qualität der Badegewässer an der Küste war im Allgemeinen besser als die von Flüssen und Seen. Rund 89 Prozent der Küstenbadegewässer wurden als ausgezeichnet eingestuft, verglichen mit 78 Prozent der Binnenbadegewässer. Die Verbesserung der Wasserqualität in den letzten Jahrzehnten sei vor allem auf EU-Rechtsvorschriften und Investitionen in Abwasserbehandlungsanlagen zurückzuführen, so die Umweltagentur.

Quelle: dts Nachrichtenagentur