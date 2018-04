Deutschlandwetter: Am Freitag wechselhaft

Nach einem überall wechselhaften Freitag geht's pünktlich zum Wochenende wieder bergauf: Die sonnigen Phasen werden dann wieder länger, einzelne Regengüsse sind aber auch dabei. Bei bis zu 25 Grad dürfte dies aber zu verschmerzen sein.

Am Freitag wird es vorübergehend überall wechselhaft. Besonders in der Landesmitte bleibt der Himmel bei zeitweiligem Regen ganztägig grau. In den übrigen Landesteilen zeigt sich die Sonne zumindest zeitweise. Im Laufe des Tages können sich aber fast überall einzelne Gewitter entladen. Am wahrscheinlichsten ist dies von Hamburg bis Berlin sowie im Süden der Fall. Das Thermometer zeigt Spitzenwerte zwischen 12 Grad im Dauergrau und 19 Grad im Nordosten an. Dort ist es zudem recht windig.

Am Samstag kehrt dann schon wieder Ruhe ein. Im Norden ziehen zwar zeitweise dichtere Wolken durch, die gelegentlich auch noch ein paar Schauer bringen. Die Sonne zeigt sich aber auch immer wieder. Weiter südwärts scheint neben meist harmlosen Wolken lange die Sonne. Mit Höchstwerten zwischen 15 Grad im Norden und bis zu 23 Grad am Oberrhein wird es wieder wärmer.

Auch an den Folgetagen bleibt uns das schon fast frühsommerlich warme, aber leicht wechselhafte Wetter erhalten. Neben sonnigen Phasen sind auch immer mal wieder ein paar Schauer und Gewitter möglich. Mit den Temperaturen geht es noch weiter bergauf. In den wärmsten Regionen wird die 25-Grad-Marke dann auch wieder häufiger geknackt.

Im weiteren Verlauf könnte es dann wieder wechselhafter werden mit einzelnen Schauern. Dazu fließt allmählich wieder kühlere Luft ein. Mehr als ein paar Schauer deuten sich jedoch nicht an und dazwischen hat die Sonne weiterhin viel Platz. Ob Atlantiktiefs zum Monatsende hin einen nassen und kühlen Witterungsabschnitt einleiten, muss noch abgewartet werden.

Quelle: WetterOnline