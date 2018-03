Deutschlandwetter: Häufig Regen und windig

In den kommenden Tagen regnet es häufig und es fließt deutlich mildere Luft ein. Am Wochenende sind verbreitet Werte um 15 Grad drin. Dazu wird es aber immer mal wieder nass.

Am Donnerstag fällt verbreitet Regen, vor allem im Norden und Westen auch kräftiger. Nach Osten hin wird es erst nachmittags nass. Im Süden bleibt es dagegen den ganzen Tag trocken und dort zeigt sich ab und an die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 11 Grad. Am kältesten bleibt es im Norden, die höchsten Werte werden am Oberrhein erreicht. Dazu weht ein in Böen stürmischer Wind aus Südwest.

Der Freitag bringt vor allem in der Südhälfte zeitweiligen Sonnenschein. Auch im Osten ist es länger freundlich und trocken. Im Nordwesten halten sich mehr Wolken und hier zieht im Tagesverlauf neuer Regen auf. Es wird milder mit 6 Grad an der Weser und bis zu 14 Grad in Freiburg. Der Wind flaut ab.

Danach steht ein sehr mildes Wochenende an. Mit bis zu 17 Grad am Alpenrand weht Frühlingsluft heran, allerdings regnet es immer wieder. Auch die neue Woche beginnt wechselhaft, dazu wird es wieder etwas kühler.

Nach dem Wochenwechsel fließt voraussichtlich wieder etwas kühlere Luft ein, mit einem späten Wintergruß hat das aber nichts zu tun. Nur in den Hochlagen der Mittelgebirge ist im weiteren Verlauf etwas nasser Schnee möglich. Ansonsten bleibt es nach jetzigem Stand beim wechselhaften Märzwetter, eine stabile Schönwetterphase ist vorerst weiter nicht in Sicht.

Quelle: WetterOnline