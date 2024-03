Diese fünf beliebten Frühblüher sind giftig: Auch das Blumenwasser von Schnittblumen kann Giftstoffe enthalten

Besonders in Gärten, in denen sich Kleinkinder und Haustiere aufhalten, ist deshalb die Auswahl der Pflanzen wichtig: Werden giftige Frühblüher verzehrt, kann eine schwere Vergiftung die Folge sein. Dafür reichen schon geringe Mengen der Zwiebel, Samen oder anderer Pflanzenteile.

Bild: Von user:Olegivvit - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=794560



Giftiges Blumenwasser bei Schnittblumen

Als Blumenstrauß oder im Topf bringen Tulpen, Osterglocken und Co. den Frühling in die eigenen vier Wände. Auch dort können sie für Kleinkinder und neugierige Haustiere zur Gefahr werden. Frühblüher geben ihre Giftstoffe an das Blumenwasser ab. Deshalb kann selbst das Trinken aus Topfuntersetzern oder Vasen Vergiftungserscheinungen auslösen.

Eltern und Haustierbesitzer sollten die Blumen deshalb außer Reichweite, zum Beispiel auf einem Regal oder in einer Vitrine, aufstellen.

Schutzmaßnahmen treffen

Um Vergiftungsunfällen vorzubeugen, sollten sich Eltern vor dem Kauf von Pflanzen informieren und eine sorgfältige Auswahl treffen. Eine erste Hilfestellung bietet die Giftpflanzendatenbank der DSH mit den giftigsten Pflanzen im Garten und in der Wohnung.

Gut geeignet für den kinder- und haustierfreundlichen Garten sind unter anderem Kornblumen, Cosmea oder Veilchen. Weitere ungiftige Pflanzen finden Sie auf unserer Positivliste.

Quelle: DSH - Aktion Das Sichere Haus (ots)