Gewürgt, geschlagen, Kopf abgerissen: ANINOVA deckt massive Tierquälerei in Luna-Suppenhuhn Schlachthof im Landkreis Ansbach (Bayern) auf

ANINOVA (ehemals Deutsches Tierschutzbüro) liegt Bildmaterial aus dem Luna-Suppenhuhn Schlachthof in Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach (Bayern) vor. Die Bilder sind in den letzten Tagen mit versteckter Kamera entstanden und zeigen massive Tierschutzverstöße.

So quälen gleich mehrere Mitarbeitende des Schlachthofs ganz bewusst Hühner, indem sie sie würgen, den Kopf in Transportboxen einklemmen, ihnen die Knochen brechen, sie treten und meterweit werfen oder mit Eisenstangen schlagen.

Der Schlachthof weist aber auch erhebliche bauliche Mängel auf: So verfangen sich immer wieder Köpfe der lebenden Tiere auf Förderbändern und reißen ab. "Ich habe lange nicht mehr so etwas Brutales und Schlimmes gesehen", sagt Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender von ANINOVA. In dem Schlachthof werden bis zu 100.000 Hühner pro Tag geschlachtet, die dann als Suppenhühner der Firma Luna in allen bekannten Supermärkten als Handelsklasse A verkauft werden. ANINOVA hat die zuständigen Behörden bereits informiert und soeben Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft in Ansbach erstattet. "Hier muss sofort gehandelt werden", sagt Peifer. Weiter Informationen und Videomaterial hier.

In dem Geflügelschlachthof Buckl in Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach (Bayern), werden pro Tag bis zu 100.000 Hühner geschlachtet. Es handelt sich um Legehennen, die nicht mehr profitabel für die Eierproduktion sind. Nach ca. einem Jahr in Bio-, Freiland-, Boden- oder Käfighaltung endet das Leben dieser Tiere im Schlachthof. "Diese Tiere haben meist überhaupt keinen finanziellen Wert mehr für die Betreiber", sagt Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender von ANINOVA. Bei dem Schlachthof Buckl handelt es sich um den größten Althennen-Schlachthof in Bayern und um einen der größten bundesweit. Die geschlachteten Hennen werden als Luna-Suppenhühner in allen bekannten Supermärkten verkauft.

Ein Recherche-Team hat in dem Zeitraum vom 31.03.2025 bis 14.04.2025 mit versteckten Kameras in dem Schlachthof gefilmt. In der Zeit sind rund 500 Stunden Videomaterial entstanden. ANINOVA (ehemals Deutsches Tierschutzbüro) ist das Bildmaterial zugespielt worden. Die Bilder zeigen, wie gleich mehrere Mitarbeitende des Schlachthofs Tiere bewusst quälen. Sie würgen manche Hühner mehrfach und minutenlang, anschließend klemmen sie die Köpfe in Transportboxen ein. Andere Hühner werden geboxt, geschlagen, getreten und teilweise meterweit geworfen. "Die Mitarbeitenden haben augenscheinlich Spaß daran, die Tiere zu quälen, es ist völlig abartig", so Peifer. Immer wieder entwischen Hühner von den Transportboxen oder Bändern und laufen durch den Schlachtraum oder aus dem Schlachthof heraus. Diese Tiere werden dann von den Arbeitern äußert brutal behandelt. So werden sie mit Eisenstangen geschlagen oder nach dem Einfangen regelrecht verdreht, dabei brechen die Knochen. "In diesem Schlachthof ist jede Empathie und jeder Respekt vor dem Tier komplett verloren gegangen, es ist wie in einem Horrorfilm", sagt Peifer. Dabei ist die Liste der Vorwürfe sehr lang. Neben den schon genannten Misshandlungen werden aus den lebenden Hühnern Eier herausgequetscht, um sie zu essen. Diese Prozedur ist extrem schmerzhaft für die Tiere. Immer wieder werden stark verletzte Hühner in eine Schubkarre gelegt und einfach sich selbst überlassen. "Hier hätte dringend eine Nottötung durchgeführt werden müssen. Das scheint den Mitarbeitenden aber einfach egal zu sein", empört sich Peifer.

Neben dem Fehlverhalten verschiedener Mitarbeitenden sind auf den Videoaufnahmen aber auch bauliche Mängel zu sehen. So verfangen sich immer wieder Köpfe von lebenden Hühnern in einem Gitter. Da das Schlachtband nicht anhält, reißen die Köpfe ab. Dies passiert täglich mehrfach. Auch zeigen die Aufnahmen, dass lebende Hühner mitansehen müssen, was ihnen bevorsteht. Dies erzeugt Panik bei den Tieren. "Bei der Sichtung des Bildmaterials ist mir regelrecht schlecht geworden", sagt Peifer.

Nachdem ANINOVA das Bildmaterial letzte Woche zugänglich gemacht worden ist, wurde sofort das "Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV)" als zuständige Behörde informiert. "Wir sehen dringend Handlungsbedarf, weil die Bilder Straftaten zeigen", so Peifer. Die Tierrechtsorganisation hat zudem das zuständige Veterinäramt in Ansbach und das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz in München informiert und das Bildmaterial übersendet. Zudem wurde soeben bei der Staatsanwaltschaft in Ansbach Strafanzeige erstattet. "Die Behörden müssen jetzt aktiv werden und durchgreifen, damit die Tierquälerei beendet wird", so Peifer.

ANINOVA empfiehlt allen Menschen, die die Tierquälerei nicht mehr unterstützen möchten, die vegane Lebensweise.

Quelle: ANINOVA (ots)