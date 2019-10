Stephan Protschka: niederländische Landwirte protestieren zu Recht gegen Klimawandel-Vorwürfe

In Den Haag protestieren heute Landwirte aus den Niederlanden gegen einschneidende Landwirtschaftsmaßnahmen. Mehr als 2.000 Bauern verursachen durch die Anreise auf Traktoren ein Verkehrschaos auf allen Zufahrtsstraßen nach Den Haag. Der Protest richtet sich vor allem gegen den öffentlichen Vorwurf, die Landwirtschaft trage große Teile der Verantwortung für den Klimawandel.

Stephan Protschka, AfD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Bundesvorstandes der AfD, unterstützt den Protest: "Die Landwirtschaft wird auch in Deutschland immer wieder Opfer links-grüner Schmutzkampagnen. Dass Landwirte nun auch für den Klimawandel verantwortlich gemacht werden sollen, ist ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die die Nahrungsmittel für unsere Bevölkerung produzieren. Die Proteste in den Niederlanden sind eine angemessene Reaktion, um auf diesen Missstand hinzuweisen. Wir brauchen in Deutschland und Europa keinen überbordenden Regulierungswahn, sondern faire Preise und eine wissenschaftlich fundierte, offene Diskussion um Klimaverantwortlichkeit."

Quelle: AfD - Alternative für Deutschland (ots)