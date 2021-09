Insassen begeistert von Begegnung: Orcas nehmen Angler-Boot vor Russlands Küste ins Visier

Gleich mehrere Orcas haben sich vor der Küste der russische Region Magadan einem Anglerboot angenähert und dieses verfolgt. Die verblüfften Insassen filmten die seltene Begegnung. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "„Die Eindrücke sind großartig. Ihre Grazilität und Größe. Es war eine Herde (…). Es waren vier Orcas: zwei kleine, ein mittelgroßer und ein großer. Wir hatten keine Angst, waren aber, mal so gesagt,angespannt. Die Begegnung mit diesen Tieren in der See ist gefährlich. Obwohl sie spielen, ist unklar, was man von ihnen erwarten kann. Aber es ist sehr schön und bildhaft“, so der Augenzeuge Pawel Bratasjuk.

In der Küstenregion von Magadan tauchen in letzter Zeit häufig Schwertwale auf. Kürzlich war dort ein gestrandetes Orca-Baby von Rettern und Freiwilligen gerettet worden.

Schwertwale, auch Orcas genannt, sind weltweit verbreitet, bewohnen jedoch bevorzugt küstennahe Gewässer in höheren Breiten. Die größten Populationen von Schwertwalen findet man insbesondere im Nordpazifik, Nordatlantik und in den Polarmeeren.

Die Namen Killerwal und Mörderwal wurden den Tieren auf Grund ihrer oft brutal anmutenden Jagdmethoden gegeben."

Quelle: SNA News (Deutschland)