Deutschlandwetter: Samstag im Süden Schnee

Am Wochenende fällt im Süden Schnee, sonst zeigt sich auch mal die Sonne. Die neue Woche beginnt dann voraussichtlich überall nasskalt.

Der Samstag verläuft im Süden winterlich mit Schneefall, regional ist auch gefrierender Regen dabei. Verbreitet werden die Straßen glatt. In der Mitte und im Norden fällt dagegen kaum Niederschlag, die Sonne zeigt sich aber nur entlang des Rheins ab und zu. Nach oft frostiger Nacht liegen die Temperaturen am Alpenrand bei Werten um den Gefrierpunkt, sonst werden 3 bis 7 Grad erreicht.

Am Sonntag wird es nach frostigem Start in den Tag mit Straßenglätte verbreitet freundlich und trocken. Im Süden lässt der Schneefall nach und zieht sich im Tagesverlauf in die Alpen zurück, es halten sich aber noch viele Wolken. Die Temperaturen ändern sich kaum und liegen zwischen 2 Grad am Alpenrand und 7 Grad am Niederrhein.

Dann geht es unbeständig weiter. Die neue Woche beginnt mit vielen Wolken, die Schnee- und Regenfälle bringen. Auch am Dienstag bleibt es unbeständig und nasskalt, bevor sich am Mittwoch eine Wetterbesserung andeutet. Dabei sickert von Nordosten her allmählich kältere Luft ein.

Danach deutet sich ein Kampf zwischen eiskalter Frostluft im Nordosten und vorfrühlingshaft milder Luft im Südwesten an. Dabei sind große Temperaturgegensätze möglich: Während an der Oder Dauerfrost nicht ausgeschlossen ist, sind am Oberrhein zweistellige Plusgrade möglich. Dabei scheint zunächst verbreitet die Sonne, an der Grenze beider Luftmassen sind später Schnee- oder Regenfälle möglich. Ob sich der Winter zum Monatswechsel noch einmal landesweit durchsetzen kann, ist völlig offen.

Quelle: WetterOnline