Weltwassertag 2025: Mangelhafte Gewässerpolitik - Deutsche Oberflächengewässer zählen zu den schlechtesten in der EU

Deutschland schneidet im EU-Vergleich besonders schlecht ab: Nur 9,3% der deutschen Flüsse und Seen sind in einem ökologisch guten Zustand [1]. Der EU-Durchschnitt liegt bei 39,5% [2]. Die EU hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 die Schadstofffreiheit von Boden, Luft und Wasser zu erreichen [3]. Aus aktuellen Berichten der EU-Kommission zum Gewässerzustand geht hervor, dass in der EU deutlich schneller gehandelt werden muss. Deutschland hat dabei einen besonders hohen Handlungsbedarf und muss seine Ziele ehrgeiziger verfolgen [4].

Deutschland belegt fünftletzten Platz

Aktuell liegen durch Berichte der EU-Kommission Daten zum ökologischen Zustand der Oberflächengewässer von 20 EU-Mitgliedsstaaten vor [5]. Gemäß einer Auswertung dieser Daten durch den deutschen Wasseraufbereitungsspezialisten Aqon Pure zum ökologischen Gewässerzustand, belegt Deutschland mit einem Anteil von 9,3% Platz 16. Einen noch geringeren Anteil an Oberflächengewässern in einem guten ökologischen Zustand haben Polen (8,4%), Tschechien (5,9%) sowie Luxemburg und die Niederlande (0%). Den höchsten Anteil an Oberflächengewässern in einem guten ökologischen Zustand haben Finnland (74,6%), Rumänien (66,6%) und Spanien (58%).

Deutschland schiebt Ziele auf: Für 90% der Flüsse und Seen Fristverlängerung beansprucht

Der am 04.02.2025 erschienene Bericht der EU-Kommission zum Gewässerzustand macht deutlich, dass mehr Maßnahmen erforderlich sind, um die Gewässerziele zu erreichen [6]. Der Bericht des Umweltbundesamtes zum deutschen Gewässerzustand zeigt sogar auf, dass Deutschland aktuell bei 90% der Oberflächengewässer Fristverlängerungen zur Zielerreichung in Anspruch nimmt, da der Großteil der Ziele nicht erreicht wurde [7]. Laut dem Bericht des Umweltbundesamtes zur Wasserrahmenrichtlinie sind unter anderem auch die deutsche Bürokratie mit komplexen Verwaltungsverfahren sowie der Mangel an Fachleuten schuld daran, dass Deutschland zu wenig Fortschritte beim Gewässerschutz macht [8].

Ganzheitliche Strategie erforderlich: Deutschland benötigt ein Abwasser-Reinheitsgebot

Die Entwicklung des deutschen Gewässerzustands macht deutlich, dass Deutschland mit den bisherigen Maßnahmen die EU-Ziele nicht erreichen wird. "Wir brauchen deutlich mehr und deutlich umfangreichere Maßnahmen, wenn wir unsere Flüsse und Seen nachhaltig schützen wollen. Deutschland benötigt quasi ein Abwasser-Reinheitsgebot", so Maximilian Wilk, Experte für umweltfreundliche Wasseraufbereitung bei Aqon Pure. "Durch das Aufschieben der Ziele wirkt es fast so, als habe die deutsche Politik nur wenig Interesse daran, den Gewässerzustand zu verbessern."

Über den Weltwassertag

Der Weltwassertag findet jährlich am 22. März statt. Er wurde 1993 von der UN ins Leben gerufen. Ziel ist es, ein Bewusstsein für die Bedeutung der Ressource Wasser zu schaffen. Denn Wasser ist für die Menschheit überlebenswichtig. Aktuell haben 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Daher sollen Maßnahmen in den Vordergrund gerückt werden, die bei der Bekämpfung der globalen Wasserkrise helfen.

Quelle: AQON Water Solutions GmbH (ots)