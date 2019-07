Hersel: Wenn der letzte Schlachthof in MV schließt, ist das nicht gut für die Region

Der AfD-Landtagsabgeordnete in Mecklenburg-Vorpommern, Sandro Hersel, hat die Landesregierung aufgefordert, mehr Anreize für die regionale Tier- und Fleischproduktion zu geben.

Bezugnehmend auf die Ankündigung des Betreibers des Schlachthofes in Teterow, ab August 2019 keine Schweine mehr am Standort zu schlachten, sagt Hersel: „Die Tierproduktion muss wieder in regionale Strukturen überführt werden. Kleinere Betriebe, nahgelegene Schlachthöfe und somit kurze Transportwege. Darüber hinaus entstehen in den oft strukturschwachen Regionen wieder Arbeitsplätze.“

„Mit der Einstellung der Schweineschlachtung in Teterow zeigen sich nun die Folgen einer schiefgelaufenen Strukturpolitik. Jahrelang wurde zugesehen, wie sich die Tierproduktion in Mecklenburg-Vorpommern immer mehr aus der Fläche zurückgezogen hat und die einst vorhandenen kleinteiligen Strukturen verschwanden. Bürokratie und hohe Auflagen haben dazu geführt, dass es heute kaum noch möglich ist, dass ein Metzger selber schlachtet. Heute wird die Branche von wenigen ‚Großen‘ dominiert. Und wenn nun der einzig verbliebene Schlachthof, der die großen Tierzahlen der Mäster im Land aufnehmen kann, seine Schlachtung einstellt, dann fehlt es schlichtweg an Alternativen.“

Zu der Ankündigung von Danish Crown, den Landwirten in MV Kontakte zu Ihrer Niederlassung in Niedersachsen herzustellen führt Hersel aus: „Das ist der blanke Hohn. Die langen Transportwege widersprechen jedem Verständnis von Tierschutz und Regionalität und würden die Branche durch ansteigende Transportkosten noch mehr unter Druck setzen. Wenn Danish Crown seine Pläne wie angekündigt umsetzt, befürchte ich das Aus für die Schweinehaltung in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns.“

Quelle: AfD Deutschland