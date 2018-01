Deutschlandwetter: Im Südwesten Regen und Schnee

Nach einem teils noch winterlichen Wochenende geht es nächste Woche steil bergauf mit den Temperaturen. Dann setzt Tauwetter bis in die Hochlagen ein. Teils sind sogar zweistellige Höchstwerte möglich.

Am Samstag wechseln sich in der Nordosthälfte Sonne, Wolken und Schauer ab. Dabei fällt bis in tiefe Lagen Schnee. Von Südwesten zieht dagegen Regen auf. Dieser erreicht bis zum Abend etwa eine Linie vom Münsterland bis nach Nordbayern. Dabei geht er immer mehr in Schnee über. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 4 Grad.

Am Sonntag bleibt es bei 0 bis 5 Grad noch einmal recht kühl. Oft gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken und es bleibt trocken. Einzelne Schneeschauer sind eher die Ausnahme und ziehen am ehesten im Südosten durch. Am Alpenrand schneit es auch längere Zeit und kräftig. Im Laufe des Nachmittags werden die Wolken im Westen dichter, teils kräftige Schnee- und Regenfälle setzen aber erst am Abend ein.

Nächste Woche steigen die Temperaturen von Südwesten her rasch an und der Schnee geht in Regen über. Im Westen sind dann sogar zweistellige Höchstwerte möglich und bis in die Hochlagen der Mittelgebirge setzt Tauwetter ein. Anfangs ist es noch häufig nass.

Zum nächsten Wochenende hin kann es wieder etwas wechselhafter werden. Auch für die Zeit danach sieht es derzeit nicht nach einem Wintereinbruch aus, weil uns aus Westen voraussichtlich weitere Tiefs erreichen.

Quelle: WetterOnline