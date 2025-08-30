Sail & Clean: Join The Crew verlost Plätze für Segeltour und Beach Cleanups

Der Spezialist für Segel- und Outdoor-Gruppenreisen Join The Crew macht mit seiner Aktion "Sail and Clean" auf die Müllproblematik an europäischen Stränden aufmerksam. Schätzungen zufolge landen jedes Jahr mehr als eine halbe Millionen Tonnen Plastikmüll im Mittelmeer. Interessierte haben die Chance, eine von sieben freien Kojen zu gewinnen und sich an Beach Cleanups zu beteiligen.

Viele Reisende kennen das Szenario: Trinkhalme, Plastikflaschen und andere Müllteile, die über das Meer angespült werden, verunreinigen Strände und Buchten. Join The Crew macht auf die Müllproblematik an europäischen Stränden aufmerksam und ermöglicht sieben Solo-Travelern einen einwöchigen Segeltörn mit einer kostenfreien Koje in Griechenlands Segelrevier Peloponnes. Die Aktion mit täglichen Beach Cleanups während des Segeltörns findet bereits zum siebten Mal statt.

Mit "Sail and Clean" möchte Join The Crew die Müllproblematik ins Bewusstsein von Reisenden rücken und zum Nachdenken anregen. "Unsere Liebe zur Natur und zum Segeln treibt uns zum Handeln an. Wir möchten ein Vorbild sein, mit gutem Beispiel voran gehen und andere inspirieren", sagt Join The Crew Gründer Dominik Grotowski. Dabei hat es spontane Beach Cleanups innerhalb der Reise-Community bereits immer gegeben. "Wer sich für einen Segelurlaub entscheidet, hinterlässt im Vergleich zu Pauschalreisen einen geringeren ökologischen Fußabdruck. Unsere Crews entscheiden sich bewusst für eine nachhaltige Urlaubsform und empfinden Umweltschutz als sehr wichtig", so Grotowski weiter. Die Teilnehmenden übernehmen ab dem ersten Tag unter Anleitung das Steuer und segeln zu Stränden und Buchten, die sich für Beach Cleanups eignen.

Wer segelt mit? Wie kann man teilnehmen?

Sieben junge Menschen im Alter von 20 bis 39 Jahren können vom 25. Oktober bis 1. November 2025 mitsegeln. Eine Skipperin bzw. ein Skipper begleitet die Crew und sorgt, wie auf allen Segeltörns von Join The Crew üblich, für die Sicherheit an Bord. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, muss sieben Quiz-Fragen beantworten. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden bis 8. September 2025 per E-Mail benachrichtigt. Alle weiteren Informationen sowie die Teilnahmebedingungen gibt es unter https://join-the-crew.com/de/gewinnspiel-sail-and-clean.

Acht weitere kostenfreie Plätze werden an internationale Reisende auf einer zweiten Yacht verlost.

Quelle: Join The Crew (ots)