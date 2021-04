„Red Sprites“ am Himmel von US-Bundesstaat Oklahoma

Der amerikanische Fotograf Paul Smith hat eine Bilderserie von sogenannten „Red Sprites“ veröffentlicht, die am vergangenen Wochenende am Himmel über Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma zu sehen waren. Die atemberaubenden Bilder erschienen unter anderem in seinem Twitter-Account, meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Am Wochenende postete Smith Fotos, auf denen rote quallenähnliche Blitze zu sehen sind.

Paul Smith, besser bekannt unter dem Namen „Spritechaser“, reist Medienberichten zufolge durch Nordamerika, um das unglaubliche Wetterphänomen zu dokumentieren, und leitet Workshops, um anderen zu helfen, diese Schönheit zu genießen.

Rote Kobolde, im Englischen „Red Sprites“ genannt, ereignen sich nach besonders heftigen Gewittern und weisen dank dem Stickstoff eine ausgeprägte Rotfärbung auf. Sie seien am besten bei Neumond zu bemerken, wenn die Nächte am dunkelsten sind. Da die roten Kobolde extrem kurz und lichtschwach sind, sind diese auch sehr schwer mit der Kamera einzufangen.

Nach Medienangaben wurden die roten Kobolde erstmals 1989 dokumentiert, als Wissenschaftler der Universität von Minnesota eine neue empfindliche Kamera für die Forschung in großer Höhe testeten." Quelle: SNA News (Deutschland)