Deutschlandwetter: Donnerstag der kühlste Tag

Bis zum Wochenende gibt es überwiegend freundliches und trockenes Wetter. Hier und da kann es auch etwas regnen. Nach einem kühlen Donnerstag wird es dabei rasch wieder wärmer.

Am Donnerstag regnet es im Süden anfangs. Der Niederschlag zieht sich aber bis zum Mittag in die Alpen zurück. Sonst gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken, im Norden nachmittags auch einzelne Schauer. Mit Höchstwerten von 11 bis höchstens 16 Grad ist es kühl für die Jahreszeit, dazu weht ein lebhafter westlicher Wind.

Der Freitag wird nach kalter Nacht mit örtlichem Bodenfrost meist freundlich und trocken, in der Südhälfte sogar richtig sonnig. Nur im Emsland gibt es noch ein geringes Schauerrisiko. In der Nordhälfte wird es mit 14 bis 18 Grad nur mäßig warm, im Süden sind dagegen 20 bis 25 Grad drin.

Auch am Samstag kann man sich auf freundliches, trockenes und angenehm warmes Wetter freuen. Am Sonntag schlägt das Wetter jedoch um: Von Westen her ziehen Schauer und Gewitter auf. Vor den Gewittern sind in der Osthälfte jedoch bis zu 28 Grad möglich.

Die neue Woche beginnt dann mit Regenschauern, örtlich auch mit Blitz und Donner. Zwischendurch gibt es aber auch längere freundliche Abschnitte. Dazu liegen die Temperaturen meist deutlich unter 20 Grad. Beim Tanz in den Mai sollte man sich warm anziehen und örtlich kann es auch noch regnen. Auch für die ersten Maitage sieht es nicht nach einer deutlichen Wetterbesserung aus. Wahrscheinlicher ist eine Fortsetzung der oft nassen und nur mäßig warmen Witterung.

Quelle: WetterOnline