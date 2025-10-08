Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Erpressung mit Tierleben? – Betreiber stellt Forderung

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 13:21 durch Sanjo Babić
Belugas oder Weißwale (Symbolbild)
Belugas oder Weißwale (Symbolbild)

Foto: Urheber
Lizenz: CC BY-SA 2.5
Die Originaldatei ist hier zu finden.

BILD berichtet über einen ausländischen Freizeitpark, der staatliche Zahlungen fordert und andernfalls die Tötung von Belugawalen androht – eine drastische Eskalation im Streit um Tierhaltungskosten und Auflagen. Offizielle Stellen prüfen laut Bericht rechtliche Schritte; Tierschützer laufen Sturm.

Der Fall zeigt ein toxisches Dreieck aus tierschutzrechtlichen Mindeststandards, Betreiberliquidität und staatlicher Aufsicht. Juristisch wären Beschlagnahme, Not-Umsiedlung oder Zuchtverbot denkbar – politisch steht die Frage, ob öffentliche Handlungen (und Kosten) durch Drohkulissen erzwungen werden dürfen.

Quelle: ExtremNews

